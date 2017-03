2016-17 All-Green Valley Conference Basketball Teams

Girls

Conference Champions — Howe

Coach of the Year — Roger Hoffman, Cameron

Offensive Most Valuable Player — Jalei Oglesby, Howe

Defensive Most Valuable Player — Braden Dorsey, Howe

Co-Newcomers of the Year — Angela Price, Sydnie Womack, Zoe Nation, Howe

First Team

Howe — Lauren Ford, Morgan Hillebrand, Taya Kellogg

Bokoshe — Kim Swindle

Cameron — Dacey Cloud

Wister — Hunter Gibson

Keota — Samantha Carry

Second Team

Howe — Kennedi Cooper, Justyn Lynn

Bokoshe — Cheyenne Crase

Cameron — Amber Battice

Panama — Mikah Rothermel, McKenzie Harper

Wister — Kinzie Wood

Keota — Ally McClary

McCurtain — Rachel Myers

Honorable Mention

Howe — Morgan Turner, Brittney Wann

Bokoshe — Shawnee Gibson, Adriona Bowen

Cameron — Abbi Hambrick, Dakotha Battice, Loren Ford-Rogers

Panama — Calista Buckley, Skylar Bell

Wister — Ayme Warren

McCurtain — Brylea Cooper, Ashton Culwell

Boys

Conference Champions — Wister

Coach of the Year — John McAlester, Wister

Offensive Players of the Year — Jake Sconyers, Wister; Kobe Ragsdale, Arkoma; Jacob Summers, Bokoshe; Tristan Thompson, Panama.

Defensive Player of the Year — Kolton Lynn, Wister.

Newcomers of the Year — Michael Dean, Howe; Trevor Banhart, Panama; Cash Long, Keota.

First Team

Arkoma — Seth Key

Bokoshe — Christian Stroup

Howe — Trey Nation

Panama — Connor Tackett

McCurtain — Levi Dill

Second Team

Wister — Ethan Billings

Arkoma — Colton McBride

Howe — Reid Frasher

Panama — Kirksey Nixon

McCurtain — Marlin Rocha

Honorable Mention

Wister — Koby Midgley, Wister

Cameron — Jordan Cannon

Panama — Tobin Wright

Keota — Brycen McClary, Keota

McCurtain — Trenton Orr