2016-17 All-NOAA Conference Basketball Teams

Boys

Coach of the Year — Eddie Lewis, Roland

Most Valuable Player — Khalil Morris, Roland

Best Offensive Player — Sequoyah Sanders, Poteau

Co-Best Defensive Player — Ben Klutts, Poteau; Amari Hardwick, Muldrow.

All-Conference Team

Poteau — Ben Klutts, Sequoyah Sanders

Spiro — Braedon Howard

Roland — Khalil Morris, Mason Wiggins

Muldrow — Amari Hardwick, Braden Tedford

Sallisaw — Eddie Ruark, Luke Capehart

Stilwell — Ty Croley, Ben McGee.

Honorable Mention

Poteau — Rece Ward, Jaden Collins, Jordan Collins

Spiro — D'Karre Lynch, Toby Huff

Roland — Nick English

Sallisaw — Kenny McGraw, Chevy Brogan

Stilwell — Matt Watkins, Joe Vardeman.

Girls

Coach of the Year — Jana Armer, Muldrow

Most Valuable Players — Taten Hyde, Sallisaw; Sadie Carter, Roland

Offensive Player of the Year — Michelle Sevenstar, Muldrow

Defensive Player of the Year — Adrianah Lee, Muldrow

All-Conference Team

Poteau — Darci Kuck, Angel Osborne

Spiro — Abena Sey, Kaici Phillips

Muldrow — Michelle Sevenstar, Adrianah Lee, Katie Smith

Roland — Sadie Carter, Emily Coleman, Kylie Howard

Sallisaw — Taten Hyde, Megan Green, Bailey Covington, Cally Covington

Stilwell — Desirae Scott

Honorable Mention

Roland — Olivia Gray

Sallisaw — Bailey Walden

Stilwell — Lahonna Flynn, Taneika Duncan