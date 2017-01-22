2017 LeFlore County Tournament Brackets Final Day
All-Tournament Teams
Girls
Most Valuable Player — Jalei Oglesby, Howe.
Howe — Braden Dorsey, Morgan Hillebrand.
Heavener — Azure Watkins, Makenzie Wilson.
Poteau — Kenzie Newman, Kylanna Hardaway.
Spiro — Shakyrah Gladness.
Talihina — Mariah Crank.
Wister — Hunter Gibson
Whitesboro — Lizzie LeMay.
Dennis Hemphill Hustle Award — Shaelyn Green, Leflore.
Team Sportsmanship Winner — Poteau Lady Pirates.
Boys
Most Valuable Player — Sequoyah Sanders, Poteau.
Poteau — Ben Klutts, Gunnar Thompson.
Talihina — Kariim Byrd, Jacob Sockey.
Spiro — Cade Blankenship.
Wister — Kolton Lynn.
Leflore — Blake Crase.
Howe — Brant Denton.
Whitesboro — Ethan Adams.
Arkoma — Kobe Ragsdale.
Billy Brake Hustle Award — Aaron Lloyd, Leflore.
Team Sportsmanship Winner — Arkoma Mustangs.
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