Thursday's High School Basketball Scores

Boys

Poteau 65, Mena, Ark., 50

Talihina 76, Stigler 46

Girls

Poteau 64, Mena, Ark., 25

Stigler 54, Talihina 14

Tournaments

Tournament of Champions in Fort Smith, Ark.

Opening Round

Howe 75, Fort Smith Southside 66, OT

Eastern Oklahoma State College Classic Tournament at Wilburton

Blue Bracket Consolation Semifinals

Boys

Buffalo Valley 60, Stuart 41

McCurtain 78, Gans 61

Girls

Leflore 42, McCurtain 25

Gans 54, Buffalo Valley 41

Gold Bracket Consolation Semifinals

Boys

Bokoshe 50, Panola 32

Battiest 49, Caney 36

Girls

Bokoshe 52, Panola 19

Cameron 55, Battiest 41

Pick and Shovel Classic in Hartshorne

Championship Semifinals

Boys

Wilburton 91, Clayton 40

Tushka 51, Oktaha 44

Girls

Tushka 60, Wister 26

Wilburton 48, Hartshorne 47

Porum Panther Armstrong Bank Invitational Tournament

Girls

Championship Semifinals

Oaks 30, Webbers Falls 16

Porum 53, Hulbert 19

Consolation Semifinals

Panama 67, Cave Springs 34

Canadian 31, Kinta 18

Farmers State Bank Hardwood Tournament

Opening Round

Boys

Silo 80, Keota 23

Warner 69, Wetumka 44

Caddo 43, Weleetka 36

Quinton 50, Morris 47

Girls

Caddo 63, Keota 20

Quinton 49, Wetumka 29

Morris 43, Silo 25

Warner 60, Weleetka 23

