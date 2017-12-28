Wednesday's High School Basketball Scores
Thursday, December 28, 2017
Bill Frye Classic at Mansfield, Ark.
Girls
Arkoma 65, Mulberry, Ark., 52
Boys
Hackett, Ark., 56, Lamar, Ark., 46
Mansfield, Ark., 64, Mulberry, Ark., 61
Alma [Ark.] Airedale Classic
Girls
Heavener 30, Lavaca, Ark., 25
Alma, Ark., 56, Westside, Ark., 33
Elkins, Ark., 67, J.A. Fair, Ark., 20
Acorn, Ark., 65, Greenland, Ark., 62
Boys
Lavaca, Ark., 81, Heavener 45
Alma, Ark., 86, Westside, Ark., 40
Northwest Arkansas Hornets 77, Elkins 63, OT
Greenland, Ark., 72, Acorn, Ark., 48
— Compiled by PDN Sports Editor David Seeley
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