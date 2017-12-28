Wednesday's High School Basketball Scores

SHARP-SHOOTER — Arkoma's Libby Sharp, left, takes a shot over a defender from Mulberry, Ark., during Wednesday night's opener in the Bill Frye Classic in Mansfield, Ark. Photo by Jodi OlsonHOLIDAY HOOPS — Heavener’s Emily Yandell, right, looks to get past a Lavaca defender during Wednesday morning’s game in the opening-round of the 2017 Airedale Classic at the Charles B. Dyer Arena in Alma, Ark. PDN photo by David SeeleyHERE I COME! — Heavener’s Jordan Terry, center, drives in for a shot attempt as teammate Brock Stacy, far right, watches during Wednesday’s opening-round game against Lavaca, Ark., in the 2017 Airedale Classic at the Charles B. Dyer Arena in Alma, Ark. PDN photo by David Seeley
Thursday, December 28, 2017

Bill Frye Classic at Mansfield, Ark.
Girls
Arkoma 65, Mulberry, Ark., 52
Boys
Hackett, Ark., 56, Lamar, Ark., 46
Mansfield, Ark., 64, Mulberry, Ark., 61
Alma [Ark.] Airedale Classic
Girls
Heavener 30, Lavaca, Ark., 25
Alma, Ark., 56, Westside, Ark., 33
Elkins, Ark., 67, J.A. Fair, Ark., 20
Acorn, Ark., 65, Greenland, Ark., 62
Boys
Lavaca, Ark., 81, Heavener 45
Alma, Ark., 86, Westside, Ark., 40
Northwest Arkansas Hornets 77, Elkins 63, OT
Greenland, Ark., 72, Acorn, Ark., 48

— Compiled by PDN Sports Editor David Seeley

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