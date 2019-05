Kiamichi All-Star Classic Basketball Games Rosters

Games at 6 and 8 tonight at Eastern Oklahoma State College’s Claud C. Dunlap Fieldhouse in Wilburton.

North Girls

Poteau — Hannah Baker.

Howe — Jalei Oglesby.

Kinta — Hanna Carpenter.

Pocola — Shakyrah Gladness.

Eufaula — Macayla Needham.

Muldrow — Hannah Boyett, Madison Chambers.

Porum — Cambry Hokit.

Roland — Destiny Cain.

Wetumka — Breana Jaggars.

Coach — Staci Simeroth, Wetumka.

South Girls

Clayton — Cheyenne Taylor, Sydnee Wood.

Red Oak — Kayleigh Hunter.

Smithville — Kenzie Brown.

Whitesboro — Lizzie LeMay, Ashton Hanebrink.

Broken Bow — Kamryn Gentry.

Caddo — Brittany Miller.

Stringtown — Elissa Chick.

Tushka — Alissa Kindred.

Coach — Josh Fields, Whitesboro.

North Boys

Poteau — Kyson Hardaway.

Howe — Haydon Hall.

Kinta — Josh Lynch, Braden Ray.

Panama — Connor Tackett.

Spiro — Tylor Perry.

Eufaula — John Bailey.

McAlester — Zak Lerblance.

Oktaha — Matthew Fry.

Roland — Chase Pyeatt.

Sallisaw-Central — Dillon Cheater.

Stigler — Caleb Humphries.

Coach — Jeff Oliver, Eufaula.

South Boys

Clayton — Garrett Addington.

Whitesboro — Bobby Rose.

Broken Bow — Jace Jordan, Quinton Owens.

Hartshorne — Easton James.

Hugo — Houton Greggs.

Moyers — Brackus Williams.

Rock Creek — Aaron Taylor.

Savanna — Will Forris.

Stringtown — Nate Winter.

Wilburton — Kyle McAlester.

Wright City — C.J. Briley.

Coach — Ryan Woolsey, Broken Bow.