Kiamichi All-Star Classic Softball/Baseball Rosters

The softball game will be at 5:30 p.m., while the baseball game will be at 6 p.m. Thursday at Eastern Oklahoma State College in Wilburton. The games were rained out today (Wednesday).

Softball Rosters

North

Poteau — Callie Hambrick.

Howe — Jalei Oglesby, Loren Ford-Rogers.

McCurtain — Lylah Warren.

Pocola — Shakyrah Gladness, Dache’ Benge.

Crowder — Lauren Leak, Kiley Watkins.

Gore — Aubrey Akin.

Muldrow — Paige Hughes, Ericka Jenkins.

Stuart — Ashley Brown, Cecily Crawford, Sienna Hooser, Emily Smith.

Coach — Mike Womack, Howe.

South

Clayton — Elaina McCarn, Gabi Reneau.

Red Oak — Kayleigh Hunter.

Whitesboro — Lizzie LeMay.

Battiest — Kasi Jo Nash.

Broken Bow — Jules Callahan, Kamryn Gentry, Shelby Sharrock.

Caddo — Brooke Crawford.

Calera — Taylie Jamison.

Rattan — Hannah Sorrells.

Tushka — Taylor Chambers, Alyssa Kindred.

Valliant — Sydney Browning.

Wright City — Aspen Tuck.

Coach — Billy Karr, Whitesboro.

Baseball Rosters

North

Poteau — Clay Cross, Carson Cheek.

Howe — Trever Sockey, Tyler Sockey.

Panama — Connor Tackett, Tanner Thompson, Chance Timms.

Pocola — Tatum Lomon, Jadyn Riggs.

Wister — Braeden Cepeda.

Checotah — Caden Walker.

McAlester — Alton Jones, Robbie Waldron, Jaxon Rodriguez.

Oktaha — Brock Rodden, Jon Schaffer.

Sallisaw-Central — Kordell Jiles.

Warner — Casey Foreman.

Coach — Jason Edwards, Sallisaw-Central.

South

Red Oak — Hagen Earls.

Whitesboro — Ethan Adams, Tucker LeMay.

Atoka — Brenton Beck, Coby Grimsley.

Calera — Zack Maynard.

Coalgate — Austin Cambert.

Hartshorne — Easton James.

Kiowa — Wyatt Gardner, Cache Stone.

Rattan — Reece Bankston.

Tushka — Darrin Brown.

Silo — Joyal Savage, Dylan Turner.

Valliant — Seth Jones.

Wright City — Connor Basterache, C.J. Briley, Brady Evans.

Coach — Bryan Cartwright, Whitesboro.