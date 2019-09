Below are softball scores from Sept. 9.

Tahlequah 11, Poteau 1

LeFlore 6, Sallisaw 1

Howe 12, Chouteau-Mazie 0

Howe 9, Choteau Mazie 1

Pocola 8, Hartshorne 7

Keota 10, Arkoma 0

Wister 14, Battiest 0

Wister JV 9, Talihina 7

Vian 6, Heavener 3

Colcord 15, Panama 1

Kiowa 4, Whitesboro 1

Red Oak 12, Cameron 0

McCurtain 8, Canadian 0