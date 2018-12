Monday's High School Basketball Scores

Nadine Carpenter Classic in Leflore

Boys

Keota 69, Leflore 62

Smithville 72, Panola 18

Girls

Arkoma 46, Keota 32

Smithville 55, Panola 13

Porum Panther Armstrong Bank Invirational Tournament

Boys

Panama 69, Porum JV 22

Hulbert 72, Webbers Falls 45

Girls

Porum 42, Panama 31

Hulbert 58, Canadian 46

Bravado Wireless Invitational at EOSC in Wilburton

Boys

Wister 54, Wright City 33

Battiest 68, Haileyville 49

Girls

Wister 49, Braggs 19

Haileyville 49, Wright City 13

Pick and Shovel Classic in Hartshorne

Boys

Clayton 52, Mounds 36

Oktaha 84, Hartshorne JV 54

Girls

Wilburton 54, Hartshorne JV 22

Mounds 58, Oktaha 51

