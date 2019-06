Today’s LeFlore County Girls Summer Basketball League Schedule

At Howe

Keota vs. Howe, 5 p.m.; Keota vs. Wister, 5:45 p.m.; Talihina vs. Howe, 6:30 p.m.; Talihina vs. Wister, 7:15 p.m.; Talihina JV vs. Howe JV, 8 p.m.

At Heavener

Quinton vs. Heavener, 5 p.m.; Quinton vs. Sallisaw-Central, 5:45 p.m.; Bokoshe vs. Heavener, 6:30 p.m.; Bokoshe vs. Sallisaw-Central, 7:15 p.m.

At Pocola

Whitesboro vs. Pocola, 5 p.m.; Whitesboro vs. Braggs, 5:15 p.m.; Sallisaw vs. Pocola, 6:30 p.m.; Braggs vs. Sallisaw, 7:15 p.m.

At Porum

Wilburton vs. Porum, 5 p.m.; Roland vs. Wilburton, 5:45 p.m.; Red Oak vs. Porum, 6:30 p.m.; Red Oak vs. Roland, 7:15 p.m.