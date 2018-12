Tuesday's High School Basketball Scores

Regular Season

Boys

Spiro 78, Poteau 54

Howe 79, Pocola 38

Kinta 79, Stuart 37

Talihina 61, Antlers 47

Savanna 71, Red Oak 64

Girls

Poteau 44, Spiro 41

Howe 77, Pocola 63

Red Oak 45, Savanna 35

Talihina 59, Antlers 27

Stuart 30, Kinta 26

Tournaments

Nadine Carpenter Classic in Leflore

Boys

Arkoma 37, Cameron 34

Gans 51, Crowder 41

Girls

Leflore 47, Cameron 29

Crowder 45, Gans 31

Porum Panther Armstrong Bank Invitational Tournament

Boys

Cave Springs 63, Oaks 55

Canadian 59, Porum 40

Girls

Whitesboro 48, Oaks 34

Webbers Falls 63, Cave Springs 23

Bravado Wireless Invitational at Eastern Oklahoma State College in Wilburton

Boys

McCurtain 41, Battiest 30

Wister 56, Braggs 54

Girls

McCurtain 64, Haileyville 19

Battiest 47, Wister 36

Pick and Shovel Classic in Hartshorne

Boys

Hartshorne 80, Wilburton JV 24

Tushka 61, Wilburton 52

Girls

Clayton 57, Tushka 41

Hartshorne 77, Wilburton JV 10

โ€” Compiled by PDN Sports Editor David Seeley