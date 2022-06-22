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The 2022 Oklahoma Primary Election will take place on Tuesday, June 28, 2022, from 7:00 a.m. until 7:00 p.m.

Early voting will take place on Thursday, June 23rd from 8 a.m. - 6 p.m.; Friday, June 24th from 8 a.m. - 6 p.m. and Saturday, June 25th from 8 a.m. - 2 p.m. at the County Election Board Office in Antlers.

 

GOVERNOR - DEMOCRAT

CONNIE JOHNSON

JOY HOFMEISTER

 

GOVERNOR - REPUBLICAN

MOIRA McCABE

JOEL KINTSEL

KEVIN STITT

MARK SHERWOOD

 

STATE AUDITOR AND INSPECTOR - REPUBLICAN

STEVEN McQUILLEN

CINDY BYRD

 

ATTORNEY GENERAL - REPUBLICAN

GENTNER DRUMMOND

JOHN M. O'CONNOR

 

STATE TREASURER - REPUBLICAN

DAVID B. HOOTEN

CLARK JOLLEY

TODD RUSS

 

SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION - REPUBLICAN

JOHN COX

WILLIAM E. CROZIER

APRIL GRACE

RYAN WALTERS

 

COMMISSIONER OF LABOR - REPUBLICAN

KEITH SWINTON

SEAN ROBERTS

LESLIE OSBORN

 

CORPORATION COMMISSIONER - REPUBLICAN

HAROLD SPRADLING

JUSTIN HORNBACK

TODD THOMSEN

KIM DAVID

 

CONGRESSIONAL OFFICERS

 

UNITED STATES SENATOR - REPUBLICAN (Unexpired Term)

LUKE HOLLAND

MARKWAYNE MULLIN

JOHN F. TOMPKINS

SCOTT PRUITT

T.W. SHANNON

ADAM HOLLEY

RANDY J GRELLNER

ALEX GRAY

PAUL ROYSE

LAURA MORENO

NATHAN DAHM

JESSICA GARRISON

MICHAEL COIBION

 

UNITED STATES SENATOR - DEMOCRAT

JASON BOLLINGER

BRANDON WADE

MADISON HORN

ARYA AZMA

JO GLENN

DENNIS L. BAKER

 

UNITED STATES SENATOR - REPUBLICAN

JACKSON LAHMEYER

JAMES LANKFORD

JOAN FARR

 

UNITED STATES REPRESENTATIVE - DISTRICT 02 - REPUBLICAN

JOHN BENNETT

CHRIS SCHILLER

DAVID DERBY

JOSH BRECHEEN

GUY BARKER

PAMELA GORDON

WES NOFIRE

ERICK P. WYATT

JOHNNY TEEHEE

AVERY FRIX

DUSTIN ROBERTS

CLINT JOHNSON

RHONDA HOPKINS

MARTY QUINN

 

LEGISLATIVE, DISTRICT AND COUNTY OFFICERS

 

COUNTY TREASURER - REPUBLICAN

TERESA BRUCE

SELENA FRANKS

 

PUSHMATAHA COUNTY QUESTIONS PROPOSITION, PUSHMATAHA COUNTY HOSPITAL SALES TAX (Note: this is not a new tax. This is the renewal of the existing sales tax for the hospital)

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