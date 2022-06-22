The 2022 Oklahoma Primary Election will take place on Tuesday, June 28, 2022, from 7:00 a.m. until 7:00 p.m.
Early voting will take place on Thursday, June 23rd from 8 a.m. - 6 p.m.; Friday, June 24th from 8 a.m. - 6 p.m. and Saturday, June 25th from 8 a.m. - 2 p.m. at the County Election Board Office in Antlers.
GOVERNOR - DEMOCRAT
CONNIE JOHNSON
JOY HOFMEISTER
GOVERNOR - REPUBLICAN
MOIRA McCABE
JOEL KINTSEL
KEVIN STITT
MARK SHERWOOD
STATE AUDITOR AND INSPECTOR - REPUBLICAN
STEVEN McQUILLEN
CINDY BYRD
ATTORNEY GENERAL - REPUBLICAN
GENTNER DRUMMOND
JOHN M. O'CONNOR
STATE TREASURER - REPUBLICAN
DAVID B. HOOTEN
CLARK JOLLEY
TODD RUSS
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION - REPUBLICAN
JOHN COX
WILLIAM E. CROZIER
APRIL GRACE
RYAN WALTERS
COMMISSIONER OF LABOR - REPUBLICAN
KEITH SWINTON
SEAN ROBERTS
LESLIE OSBORN
CORPORATION COMMISSIONER - REPUBLICAN
HAROLD SPRADLING
JUSTIN HORNBACK
TODD THOMSEN
KIM DAVID
CONGRESSIONAL OFFICERS
UNITED STATES SENATOR - REPUBLICAN (Unexpired Term)
LUKE HOLLAND
MARKWAYNE MULLIN
JOHN F. TOMPKINS
SCOTT PRUITT
T.W. SHANNON
ADAM HOLLEY
RANDY J GRELLNER
ALEX GRAY
PAUL ROYSE
LAURA MORENO
NATHAN DAHM
JESSICA GARRISON
MICHAEL COIBION
UNITED STATES SENATOR - DEMOCRAT
JASON BOLLINGER
BRANDON WADE
MADISON HORN
ARYA AZMA
JO GLENN
DENNIS L. BAKER
UNITED STATES SENATOR - REPUBLICAN
JACKSON LAHMEYER
JAMES LANKFORD
JOAN FARR
UNITED STATES REPRESENTATIVE - DISTRICT 02 - REPUBLICAN
JOHN BENNETT
CHRIS SCHILLER
DAVID DERBY
JOSH BRECHEEN
GUY BARKER
PAMELA GORDON
WES NOFIRE
ERICK P. WYATT
JOHNNY TEEHEE
AVERY FRIX
DUSTIN ROBERTS
CLINT JOHNSON
RHONDA HOPKINS
MARTY QUINN
LEGISLATIVE, DISTRICT AND COUNTY OFFICERS
COUNTY TREASURER - REPUBLICAN
TERESA BRUCE
SELENA FRANKS
PUSHMATAHA COUNTY QUESTIONS PROPOSITION, PUSHMATAHA COUNTY HOSPITAL SALES TAX (Note: this is not a new tax. This is the renewal of the existing sales tax for the hospital)